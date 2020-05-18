Доцент Иркутского политеха Игорь Бобарика разрабатывает беспилотный летательный аппарат «Летяга». Тонкостенное устройство подходит для длительной эксплуатации в плохих погодных условиях. По его словам, инновация...
Немецкий стартап Wandelbot, занимающийся вопросами программирования промышленных роботов без написания кода, получил 30 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда серии В, который возглавила компания...
Робототехники из Университета Линца (Австрия) под руководством Мартина Кальтенбруннера нашли новое применение мягким роботам… сделав их съедобными. Имитируя реальные организмы, они смогут, например, доставлять...
По данным Reuters, Министерство торговли США разрешило американским компаниям сотрудничать с Huawei при развитии сетей связи пятого поколения. В остальном в США сохраняется запрет на продажу устройств...
Предназначенный для отработки технологий космического корабля Starship аппарат SN4 взорвался после проведения огневых испытаний нового метанового двигателя. Космонавтика # StarShip # врыв # испытания...
Иллюстрация художника, показывающая галактику Млечный Путь. Авторы и права: NASA / JPL-Caltech / R. Hurt (SSC-Caltech).
Там есть кто-нибудь? Это давний вопрос.
Исследователи из Ноттингемского университета...
Рентгеновский пульсар в представлении художника. Авторы и права: NASA / JPL-Caltech.
Астрономы, использующие космическую обсерваторию AstroSat (ISRO), обнаружили очень редкий ультрафиолетовый источник рентгеновского излучения в...