Робототехника

Робототехника

Роботизированная «третья» рука может сломать гипсокартон или покрасить стену

Бывают жизненные ситуации, в которых очень бы пригодилась третья рука. У исследователей из Шербрукского университета, Канада, кажется, есть решение для подобных случаев. Они создали гидравлический...
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Робототехника

Беспилотник «Летяга» разрабатывает сотрудник ИРНИТУ Игорь Бобарика

Доцент Иркутского политеха Игорь Бобарика разрабатывает беспилотный летательный аппарат «Летяга». Тонкостенное устройство подходит для длительной эксплуатации в плохих погодных условиях. По его словам, инновация...
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Робототехника

Двухколесный робот Ascento 2 показал чудеса балансировки

Группе студентов-инженеров из ETH Zurich (Швейцария) удалось с блеском решить принципиальную задачу: как научить колесную машину подниматься по ступенькам? Их разработка, второе поколение робота...
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Робототехника

Wandelbots ускорит вывод TracePen на рынок за счет новых инвестиций

Немецкий стартап Wandelbot, занимающийся вопросами программирования промышленных роботов без написания кода, получил 30 миллионов долларов в рамках инвестиционного раунда серии В, который возглавила компания...
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Робототехника

Австрийские инженеры создали съедобного робота

Робототехники из Университета Линца (Австрия) под руководством Мартина Кальтенбруннера нашли новое применение мягким роботам… сделав их съедобными. Имитируя реальные организмы, они смогут, например, доставлять...
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Робототехника

В южнокорейском кафе роботизированные бариста готовят и подают напитки

По данным агентства Reuters, в одном из кафе в Тэджоне, научно-технической столице Южной Кореи, начали использовать роботов для приготовления напитков и их доставки клиентам....
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Интернет

Интернет

Mail.ru Group сделала единую учётную запись для своих сервисов

У пользователей сервисов Mail.ru Group появилась возможность авторизоваться с помощью единой учётной записи. Эта функция уже работает в приложениях Delivery Club и с...
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Интернет

Новый телефон Samsung станет самым дешевым телефоном 5G в США

Galaxy A71 5G выйдет в США в пятницу по цене 599,99 долларов.Серия А — это доступная линейка сравнительно со смартфонами серии Galaxy S. Отличие...
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Интернет

В США не могут обойтись без 5G от Huawei

По данным Reuters, Министерство торговли США разрешило американским компаниям сотрудничать с Huawei при развитии сетей связи пятого поколения. В остальном в США сохраняется запрет на продажу устройств...
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Интернет

Carrefour и Google запустят сервис голосовых покупок во Франции

В совместном заявлении говорится, что служба работает через Google Assistant — службу голосовой помощи на смартфонах, и является частью стратегического партнерства между двумя компаниями.«Сервис...
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Интернет

Dropbox представил менеджер паролей и другие полезные инструменты

Сервис облачного хранения данных Dropbox представил несколько новых продуктов, в том числе менеджер паролей, слух о котором появился несколькими днями ранее. Dropbox позволит...
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Интернет

Superjob: сколько получают выпускники российских IT-вузов?

Сервис по поиску работы Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат в IT-области молодых специалистов.Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59...
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Гаджеты

Гаджеты

Лагерная психология: переработка человека на фабриках смерти

Задачей фашистских концлагерей было уничтожить личность. Тех, кому повезло меньше, уничтожали физически, кому «больше» – морально. Даже имя человека переставало здесь существовать. Вместо него...
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Гаджеты

Центр Гамалеи и Минобороны приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавируса

Российские ученые, а также Минобороны и Минздрав рассказали о стартовавших сегодня клинических испытаниях вакцины против SARS-CoV-2, разработанной ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н....
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Гаджеты

Фокусы, ограбления и нейромагия

Это то, чем с древности пользуются фокусники и карманные воры, то, по причине чего совершаются многие автомобильные аварии, люди путают подозреваемых и подставных, а...
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Гаджеты

Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена за изобретения в области лазерной физики

Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена Артуру Эшкину, Жерару Муру и Донне Стрикланд за инновационные изобретения в области лазерной физики. Прочие науки #...
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Гаджеты

«Отличница» против «двоечника»: почему победил Трамп?

Торжество в Кремле все-таки состоится. По крайней мере, по мнению Хиллари Клинтон, выступавшей под лозунгом: «Оставим Кремль без праздника!». Несмотря на имидж необразованного «бельмондо»,...
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Медицина

Свежие новости

Гаджеты

Лагерная психология: переработка человека на фабриках смерти

I_m_not_a_robot - 0
Задачей фашистских концлагерей было уничтожить личность. Тех, кому повезло меньше, уничтожали физически, кому «больше» – морально. Даже имя человека переставало здесь существовать. Вместо него...
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Оружие

Инновационный американский вертолет SB-1 установил для себя новый рекорд скорости

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В рамках новых тестов вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant разогнался до 380 километров в час. Это далеко не предел для винтокрылой машины: уже в обозримом...
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Космос

В Млечном Пути насчитали около шести миллиардов планет, похожих на Землю

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Расчеты канадских ученых предлагают новые данные о возможном числе землеподобных планет, потенциально пригодных для жизни. Согласно выводам астрономов, порядка 18% желтых карликов в Галактике...
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Космос

Тёмная энергия

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Тёмная энергия, нормальная и тёмная материя. Авторы и права: NASA. Тёмная энергия – главная загадка в современном научном мире. Когда произносят данный термин, то подсознательно...
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Искусственный интеллект

ABBYY опубликовала на GitHub свою библиотеку машинного обучения

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машинное обучение новости, ИТ-гиганты ...
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Искусственный интеллект

Голосовой помощник Алиса от Яндекса объявляет заказы на заправках Роснефти

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ит новости ...
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Палеонтология

Горение угля обвинили в самом массовом вымирании в истории

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В базальтовых породах Сибирских траппов обнаружены следы горения угля: по-видимому, магма, извергавшаяся здесь около 250 миллионов лет назад, вынесла и подожгла его, усугубив процессы...
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Космос

Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней

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Они фиксируются уже более года и вероятность того, что эта периодичность возникла в результате случайных вспышек – 1 на 10 миллионов. ...
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Космос

Джеты квазаров оказались ускорителями частиц протяженностью в тысячи световых лет

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Это говорит нам о том, что ускорение частиц происходит не только вблизи черной дыры, но и по всей длине плазменных струй. ...
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Космос

Космос

Очередной демонстратор технологий корабля Starship взорвался во время испытаний

Предназначенный для отработки технологий космического корабля Starship аппарат SN4 взорвался после проведения огневых испытаний нового метанового двигателя. Космонавтика # StarShip # врыв # испытания...
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Космос

Данные от астрономов: Титан с огромной скоростью удаляется от Сатурна

В нашей Солнечной системе все объекты хоть и занимают некие определенные места, на деле же находятся в постоянном движении – планеты удаляются от Солнца,...
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Космос

В сталкивающихся галактиках найдены тесные пары сверхмассивных черных дыр

Рис. 1. Пара галактик под общим названием Arp 148 прошла друг сквозь друга. У левой галактики (на фото она летит «плашмя»), столкновение сдуло центральную часть, оставив...
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Космос

Исследования проливают свет на существование разумной жизни в нашей галактике

Иллюстрация художника, показывающая галактику Млечный Путь. Авторы и права: NASA / JPL-Caltech / R. Hurt (SSC-Caltech). Там есть кто-нибудь? Это давний вопрос. Исследователи из Ноттингемского университета...
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Космос

Астрономы нашли сверхяркий рентгеновский пульсар в Магеллановом мосту

Рентгеновский пульсар в представлении художника. Авторы и права: NASA / JPL-Caltech. Астрономы, использующие космическую обсерваторию AstroSat (ISRO), обнаружили очень редкий ультрафиолетовый источник рентгеновского излучения в...
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Космос

NASA решило пересмотреть программу создания лунной орбитальной станции Lunar Gateway

Космическое ведомство США решило в рамках снижения затрат и уменьшения технических рисков пересмотреть план запуска ключевых элементов космической станции Lunar Gateway. Космонавтика # Lunar...
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Космос

Названо число разумных цивилизаций в нашей Галактике

Среднее расстояние до этих цивилизаций составляет 17 000 световых лет, что затрудняет их обнаружение и потенциальный контакт. ...
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